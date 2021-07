Die unerwartete Kältewelle in Brasilien hat im Kaffee-Future zu einem Preisanstieg von fast 30 Prozent in nur drei Tagen geführt. Der September-Kontrakt stieg im Verlauf der heutigen Handelssitzung auf über 200 Cent, dem höchsten Stand seit Oktober 2014. Wird jetzt unser heißgeliebter Kaffee teurer?Unerwarteter Frost zerstört Teile der ErnteEine Kältewelle hat die Temperaturen im Herzen der brasilianischen Anbaugebiete am Morgen des 20. Juli innerhalb weniger Stunden auf den Gefrierpunkt fallen ...

