Kalenderwoche 29 (19.07. bis 23.07.2021) am KMA-Anleihemarkt - der Nürnberger Spielwarenhändler VEDES steht vor einer stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH. Für das tatsächliche Zustandekommen der Beteiligung müssen jedoch die Anleihebedingungen der ausstehenden VEDES-Anleihe 2017/22 angepasst werden, u.a. soll die Anleihe bis 2026 zu einem reduzierten Zinskupon von 3,5% p.a. verlängert werden. Die Anleihegläubiger der VEDES AG müssen bei einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 24.07. und 26.07.2021 diesen Änderungen aber erst noch zustimmen. "Wir sind in keiner Weise auf diese Finanzierung angewiesen, denn wir werden auch ohne die stille Beteiligung der BayBG unser Ergebnis in den kommenden Jahren signifikant und nachhaltig steigern. Nichtsdestotrotz möchten wir diese besondere strategische Chance dazu nutzen, unsere Kapitalkraft zusätzlich zu stärken und unsere Bonität weiter zu verbessern. Das dürfte auch im Interesse unserer Anleihegläubiger sein", sagt Dr. Thomas Märtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

