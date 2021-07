Das rheinland-pfälzische Unternehmen 4beauty hat eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und frisches Kapital eingesammelt. Damit will das Start-up, das unter anderem eine digitale Folgekostenversicherung zum Schutz vor finanziellen Risiken durch Schönheits-OP vertreibt, in Europa weiter expandieren. Das Versicherungs-Startup 4beauty Holding GmbH mit Hauptsitz in Niederbreitbach erweitert seine Gesellschafterliste. Die Finanzierung wurde angeführt von der XLHealth Fonds Nr. 1 GmbH, dem Investmentarm ...

