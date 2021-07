DGAP-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

pferdewetten.de beabsichtigt ins Sportwetten-Retailgeschäft einzusteigen

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) hat heute eine Absichtserklärung über die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit Geschäftspartnern geschlossen, über welche der Einstieg ins stationäre Sportwetten-Geschäft umgesetzt werden soll.

Die Geschäftspartner verfügen über eine Sportwettensoftware für das Retail- und auch das Online-Geschäft sowie über ein umfangreiches Knowhow und Netzwerk im Bereich des stationären Sportwettmarktes.

An der gemeinsamen Gesellschaft soll die pferdewetten.de AG 70% halten. Zur Finanzierung der neuen Gesellschaft gewährt die pferdewetten.de AG ein Darlehen in Höhe von bis zu 8 Mio. Euro.

Der Marktauftritt der stationären Wettannahmestellen soll unter der Marke "sportwetten.de" erfolgen.

Die pferdewetten.de AG erwartet den Break-even der neuen Sportwetten-Gesellschaft voraussichtlich im dritten Jahr nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit.

Die Umsetzung dieses Vorhabens steht unter dem Vorbehalt einer zufriedenstellenden Due Diligence Prüfung der in die neue Gesellschaft einzubringenden Wettsoftware sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats

