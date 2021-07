- Inseego Wavemaker PRO 5G S2000e liefert unvergleichliche Geschwindigkeit und Vielseitigkeit -

Ausgelegt für einen kontinuierlichen Datendurchsatz von mehreren Gigabit pro Sekunde

Duale SIMs für Flexibilität, Zuverlässigkeit und Geschäftskontinuität

Cloud-basiertes Fernmanagement und Echtzeit-Sicherheit

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle Umgebungen

In den USA konzipiert und entwickelt.

Inseego Corp. (NASDAQ: INSG), ein führender Anbieter von 5G-Device-to-Cloud-Lösungen, hat heute sein Industrie-Gateway Wavemaker PRO 2000e vorgestellt. Diese Lösung kombiniert hochleistungsfähiges 5G mit den fortschrittlichsten 4G-LTE-Funktionen und bietet erstklassigen Übertragungsdurchsatz und Zuverlässigkeit für industrielle IoT- und Unternehmensnetzwerke.

(C)2021. Inseego Corp. All rights reserved. 5G industrial gateway S2000e.

"Wir haben den S2000e so konzipiert, dass er die bestmögliche 5G-Verbindung für jedes Routing-System oder jeden Endpunkt bietet, mit maximaler Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit", sagt Ashish Sharma, Präsident von Inseego. "Es bringt Multi-Gigabit-Leistung sowohl für Vor-Ort- als auch für Remote-Installationen für industrielle IoT-Netzwerke, private Netzwerke, SD-WANs und andere Unternehmensnetzwerke."

Mit Hardwarefunktionen auf Unternehmensebene, Cloud-basiertem Remote-Gerätemanagement und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ist das S2000e darauf ausgelegt, eine rund um die Uhr verfügbare Geschäftskontinuität zu gewährleisten und kritische Verbindungen zu sichern.

"Die Schnittmenge aus Mobil-, Cloud- und Edge-Compute-Technologie treibt eine neue Ära der 5G-LAN-Innovation voran", sagt Ozer Dondurmacioglu, VP of Marketing bei Celona. "Mit seinem neuen S2000e-Gateway, das Fortschritte wie gleichzeitige 4G/5G-Betreiber-Aggregation unterstützt, ist Inseego führend in diesem Bereich und liefert die leistungsstarke Konnektivität, Ausfallsicherheit und Vielseitigkeit, die für Unternehmen, die aktiv ihre eigenen privaten Mobilfunknetze aufbauen, nicht mehr wegzudenken sind."

Zusätzlich zur Unterstützung von Festinstallationen ist das S2000e optimal für mobile Installationen geeignet und bietet 5G/LTE und GPS für Netzwerke im Fahrzeugbereich. Ein großartiges Beispiel ist Shoreline Sightseeing, das die größte Flotte von Wassertaxis und Tourbooten in Chicago betreibt.

"Die Ergebnisse, die wir auf unseren Schiffen mit dem Wavemaker PRO S2000e gesehen haben, sind außergewöhnlich", sagt Ken Wagner, IT-Manager bei Shoreline Sightseeing. "Wir verwenden diese 5G-Gateways, um ein WAN-Backhaul (Mobilfunk zu Ethernet) für die Netzwerk-Routing-Systeme auf unseren Schiffen bereitzustellen, die unsere Onboard-POS-Systeme und Live-Streaming-Video-Feeds miteinander vernetzen und uns ermöglichen, Videodaten von Onboard-DVRs aus der Ferne abzurufen. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die wir mit dem S2000e erleben, ist weitaus besser als bei allen Produkten, die wir in der Vergangenheit eingesetzt haben."

Durchgängige, Multi-Gigabit-5G-Konnektivität

Das S2000e ist das einzige kommerziell erhältliche 5G-Industrie-Gateway mit gleichzeitiger 4x4 MIMO LTE- und 5G-Konnektivität, was jederzeit einen schnelleren Durchsatz* und eine bessere Abdeckung ermöglicht, selbst wenn es auf LTE zurückgreift.

Außerdem bietet es einen höheren thermischen Schwellenwert als andere Gateways. Das fortschrittliche Wärmemanagement ermöglicht es dem S2000e, kontinuierlich Multi-Gigabit-5G-Datenraten bereitzustellen, ohne die verfügbare Sub-6-Bandbreite zu drosseln oder aufgrund von internen Temperaturen auf LTE zurückzugreifen. Dies ist besonders für industrielle Umgebungen mit extremen Temperaturen wichtig, einschließlich Installationen, bei denen sich das S2000e in einer Fabrikumgebung oder innerhalb eines Gehäuses oder Schranks befindet.

Das S2000e ist ab sofort verfügbar und unterstützt Sub-6-GHz-5G und LTE (Cat 22). Darüber hinaus sind mmWave-Geräte für den Konzeptnachweis für Indoor-mmWave-Anwendungsfälle verfügbar.

Vermeidung von Ausfallzeiten

Einsatz- und geschäftskritische Netze können sich keine Minute Ausfallzeit leisten. Das S2000e verfügt über zwei SIMs für die primäre und die Backup-Verbindung mit automatischer Umschaltung für ein verzögerungsfreies Ausfallszenario. Aktives Keepalive überwacht darüber hinaus die WAN-Verbindung, um sicherzustellen, dass das Gerät immer bereit ist, den Datenverkehr weiterzuleiten.

Maximale Einsatzflexibilität

Mit 6 Antennenanschlüssen und vielfältigem Antennenzubehör kann das S2000e fast überall ein starkes Signal liefern. Benutzer können Dipolantennen für die Abdeckung innerhalb eines Gebäudes oder Rohrantennen außerhalb eines Gebäudes oder einer Einhausung für ein noch besseres Signal anbringen. Die 6 Mobilfunkantennen ermöglichen es dem Gerät außerdem, vier Ports für 4x4 MIMO und die anderen Ports für 5G zu nutzen, womit es das einzige Gerät auf dem Markt ist, das dies kann.

Es lässt sich über seinen 5-Gbit-Ethernet-Port oder seinen 2,7-Gbit-USB-C-Port per DHCP (Router-Modus oder IPPT-Modem-Modus) mit jedem Routing-System oder entfernten Endgerät verbinden.

Die Unterstützung von PoE PD bedeutet, dass das S2000e von einem anderen PoE-Gerät (Routing-System oder PoE-Injektor) mit Strom versorgt werden kann, sodass Sie es fast überall anbringen können.

Eine Vielzahl von Montagehalterungen ermöglicht die Installation auf einem Schreibtisch, einer Wand, einem Mast, einer DIN-Schiene oder einem Strebengerüst.

Die mobile App von Inseego vereinfacht außerdem die Selbstinstallation, von der Identifizierung des besten Standorts bis hin zur Einrichtung, Inbetriebnahme und anderen Dingen.

Device-to-Cloud-Software für die Fernverwaltung und erweiterte Sicherheit

Das Wavemaker PRO 5G S2000e unterstützt das Inseego Connect-Gerätemanagement für die Fernkonfiguration, Sichtbarkeit und Kontrolle aller eingesetzten Geräte über eine einzige Konsole und hilft dabei, Gebühren für Datenüberschreitung zu vermeiden, den Gerätezustand sicherzustellen und mehr.

Zusätzlich zu vielen integrierten Sicherheitsfunktionen bietet die Cloud-basierte Software Inseego Secure (ab dem 3. Quartal verfügbar) eine aktive Erkennung von Bedrohungen und warnt vor allen gerätebezogenen Anomalien.

Die Wavemaker-PRO-Software bietet quartalsweise Funktionserweiterungen und Sicherheitsupdates über FOTA**, um das S2000e zukunftssicher zu machen und dessen Nutzungsdauer zu erhöhen.

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt

Das S2000e ist ideal für Industrie- und Unternehmensanwendungen wie z. B.:

Fertigungsanlagen Unterstützt Echtzeit-Überwachungs- und Steuerungssysteme in Fabriken und anderen Einrichtungen mit hohem Durchsatz, geringer Latenz und weniger Aufwand für die Verkabelung.

Unterstützt Echtzeit-Überwachungs- und Steuerungssysteme in Fabriken und anderen Einrichtungen mit hohem Durchsatz, geringer Latenz und weniger Aufwand für die Verkabelung. Energie- und Versorgungsgehäuse Ideal für abgelegene Installationen, bei denen eine drahtgebundene Installation nicht möglich ist, z. B. abgelegene Pumpstationen, Zählerableser und mehr. Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für geschäftskritische Infrastrukturen.

Ideal für abgelegene Installationen, bei denen eine drahtgebundene Installation nicht möglich ist, z. B. abgelegene Pumpstationen, Zählerableser und mehr. Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für geschäftskritische Infrastrukturen. Gehäuse für Fernüberwachung Unterstützt mehrere 4K-Videostreams und bietet die Möglichkeit, die weniger überlasteten Teile des Netzwerks zu nutzen.

Unterstützt mehrere 4K-Videostreams und bietet die Möglichkeit, die weniger überlasteten Teile des Netzwerks zu nutzen. WAN-Verbindung für staatliche und kommunale Behörden Eine großartige Alternative zu drahtgebundenen Verbindungen für große Büros und abgelegene Standorte. Das S2000e bietet eine durchsatzstarke Backhaul-Verbindung für Routing-Systeme und Access Points.

Eine großartige Alternative zu drahtgebundenen Verbindungen für große Büros und abgelegene Standorte. Das S2000e bietet eine durchsatzstarke Backhaul-Verbindung für Routing-Systeme und Access Points. WAN-Verbindung im Bildungswesen Übertragen Sie Live-Videostreams von einem Lehrer an mehrere Klassenzimmer oder Fernlernstandorte, indem Sie das S2000e für das Backhaul zum Mobilfunknetz verwenden.

"Die Zusammenführung von 5G und industriellem IoT wird die Art und Weise, wie geschäftskritische Anlagen und Infrastrukturen verwaltet, kontrolliert und gesichert werden, verändern", sagt Dan Shey, Managing Director und Vice President bei ABI Research. "Ein überall einsetzbares 5G-Gateway auf Unternehmensniveau, das einen kontinuierlich hohen Durchsatz liefern kann, wird ein Muss für viele dieser Bereitstellungen sein."

Zuverlässig und sicher

Die Lösungen von Inseego werden in den USA konzipiert und entwickelt. Führende Mobilfunkbetreiber, Regierungsbehörden und Firmenkunden weltweit verlassen sich auf sie.

Verfügbarkeit

Das Wavemaker PRO 5G-Industrie-Gateway S2000e ist jetzt bei Inseego im Handel erhältlich.

Das S2000e ist für den Einsatz in nordamerikanischen (FCC/PTCRB) und europäischen (CE) Privatnetzen sowie in führenden Betreibernetzen in den USA (u. a. Verizon und T-Mobile) zertifiziert und für die allgemeine Betreiberzulassung in EU/UK (GCF) und AU/NZ (RCM/RSM) verfügbar.

Weitere Informationen über die 5G-Produkte und -Lösungen von Inseego finden Sie unter inseego.com. Für Presse- und Analystenanfragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@inseego.com.

Über die Inseego Corp.

Die Inseego Corp. (Nasdaq: INSG) ist ein branchenführender Anbieter von intelligenten Geräte-zu-Cloud-Lösungen, die die 5G-Netzwerk-Edge erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen äußerst zuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Unsere innovativen mobilen Breitband- und Fixed-Wireless-Access (FWA)-Lösungen sowie unsere Softwareplattform vereinen die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und andere) in einer breiten Palette von Produkten, die eine stabile Konnektivität in Innenräumen, im Freien und in den schwierigsten industriellen Umgebungen bieten. Die in den USA konzipierten und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego bauen auf den patentierten Technologien des Unternehmens auf und bieten Dienstleistern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit drahtlose Konnektivität in höchster Qualität. www.inseego.com Putting5GtoWork

*Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von Betreibernetzwerk und Reichweite ab.

**FOTA Opt-out ist verfügbar.

©2021 Inseego Corp. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Inseego und das Logo sind eingetragene Markenzeichen, und die Namen Inseego Wavemaker und Inseego Connect sind Markenzeichen der Inseego Corp. Andere hier erwähnte Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien bei Inseego:

Anette Gaven

Tel: +1 619 993-3058

Anette.Gaven@inseego.com

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen (Investor Relations):

Joo-Hun Kim, MKR Group

Tel.: +1 212 868-6760