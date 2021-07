Der Recommendation-Spezialist Taboola erweitert seine Aktivitäten in Richtung E-Commerce. Dazu hat Taboola jetzt Connexity, eine der größten E-Commerce-Mediaplattformen der Welt, für 800 Millionen US-Dollar übernommen. Connexity arbeite mit 1600 Unternehmen zusammen und helfe einigen der führenden Marken und Händlern wie Walmart, Wayfair, Skechers, Macy's, eBay und Otto, ihre Zielgruppen im Open Web zu erreichen, so Taboola in der Mitteilung zur Übernahme. Das Unternehmen unterstütze außerdem 6000 Publisher darunter Condé Nast, DotDash, Hearst, Vox Media, Meredith, News Corp Australia bei der Entwicklung...

Den vollständigen Artikel lesen ...