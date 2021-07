Für Coinbase läuft es seit dem Börsendebüt im April nicht wie geplant. Die Korrektur am Kryptomarkt und der wachsende Konkurrenzdruck haben Zweifel an der Stärke des operativen Geschäfts gesät. Und jetzt klagt auch noch ein Aktionär gegen das Unternehmen, das Top-Management und frühere Geldgeber. Coinbase-Aktionär Donald Ramsey fühlt sich getäuscht. Seiner Ansicht nach hat der Kryptobörsenbetreiber im Vorfeld des Börsengangs und in den entsprechenden Unterlagen "grundlegend falsche Angaben" gemacht ...

