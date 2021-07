Köln (ots) - Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert nach den Überflutungen in Wuppertal, Leichlingen und Solingen personelle Konsequenzen beim Wupperverband. "Auch als absehbar war, dass es Starkregen geben würde, hat der Wupperverband weiter Wasser angestaut. Diese Fehlentscheidung hat Milliardenschäden verursacht", sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Bialas dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Es kann nicht sein, dass einer Altenpflegerin, die übriggebliebene Brötchen mit nach Hause nimmt, gekündigt wird, und man sich in so einem schweren Fall um die Verantwortung drückt", sagte der Politiker der Zeitung. Er fügte hinzu: "Bislang hat der Wupperverband noch nicht einmal eine Entschuldigung über die Lippen gebracht. Das finde ich unanständig." Der Vorgang müsse auch politische Folgen haben. "Wenn es ein strukturelles Problem ist, dass die Wasserverbände den Hochwasserschutz vernachlässigen, darf die Landesregierung sie nicht länger alleine wurschteln lassen", sagte Bialas. Die Wuppertalsperre sei gebaut worden, um die Menschen vor Gefahren schützen - "und nicht der Auslöser dafür sein, dass die Menschen in Not geraten. Das ist ein Vertrauensverlust, der nur schwer wieder gut zu machen ist."



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4976855

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de