Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit deutlichen Aufschlägen in das Wochenende verabschiedet. Robuste Konjunkturdaten sorgten europaweit für eine gute Stimmung an den Börsen. Der ATX schloss mit einem Plus von einem Prozent bei 3.448,92 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenso ein Prozent auf 1.749,82 Einheiten.Damit geht für den heimischen Aktienmarkt auch eine turbulente Börsenwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...