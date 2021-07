Köln (ots) - Anlässlich des Todes von Alfred Biolek, Erfinder und Moderator der WDR-Sendungen"Bio's Bahnhof", "Boulevard Bio" und "alfredissimo!", ändert das WDR Fernsehen am Samstag, 24. Juli 2021, das Programm.Um 21.45 Uhr zeigt das WDR Fernsehen den 90-minütigen Portrait-Film "Mensch, Bio!" von Sandra Maischberger und Hendrik Fritzler. Zum 80. Geburtstag (10. Juli 2014) öffnete "Bio" darin die Türen für eine sehr persönliche Zeitreise. Sandra Maischberger und Hendrik Fritzler hatten die Fernseh-Legende zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Durch das langjährige Vertrauensverhältnis zwischen Biolek und den Autoren ermöglichte der TV-Star einen überraschenden Blick in sein Privatleben.Im Anschluss folgt um 23.15 Uhr der 90-minütige Film "Bahnhof für Bio" - eine Hommage von Klaus Michael Heinz. Von Februar 1978 bis zum Oktober 1982 konnte Alfred Biolek insgesamt 30 Mal ein Millionenpublikum begeistern mit "Bio's Bahnhof - Musik und Gespräche live". Mehr als 20 Jahre später betritt Alfred Biolek in dem Film - ermuntert von Anke Engelke und Hape Kerkeling - erstmals wieder den Austragungsort seiner Show, das alte Depot der Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn, inzwischen ein Fliesengroßhandel. Dort schwelgen die drei Publikumslieblinge gemeinsam in Erinnerungen: Bio, der einstige Macher, Anke, der "Kinderstar" mit Auftritt in "Bio's Bahnhof", sowie Hape, der frühere Fan am heimischen BildschirmAb 0.55 Uhr zeigt das WDR Fernsehen dann drei Ausgaben von "alfredissimo!" - mit Helmut Berger, Alice Schwarzer und Harald Schmidt.In WDR 3 - Kultur am Mittag hat sich Sandra Maischberger, Autorin des Films "Mensch, Bio!", geäußert. Das Gespräch steht in der ARD-Audiothek zur Verfügung: https://www.ardaudiothek.de/episode/kulturfeature/sandra-maischberger-zum-tod-von-alfred-biolek/wdr-3/91466440.In den WDR 3 Resonanzen (Freitag, 23. Juli, 18.10 Uhr) spricht WDR-Redakteur Klaus Michael Heinz zu Alfred Bioleks TV-Revolutionen. Und WDR 5 Scala hat ein Gespräch mit Bettina Böttinger über den Verstorbenen geführt (https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-scala-aktuelle-kultur/audio-fernsehmoderator-und-talkmaster-alfred-biolek-gestorben-100.html) .Weitere Informationen finden Sie unter WDR.de: https://www1.wdr.de/nachrichten/entertainer-alfred-biolek-gestorben-100.htmlFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4976867