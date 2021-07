ForumPay, ein internationaler Krypto-to-Fiat-Zahlungsdienstleister, hat eine Partnerschaft mit dem globalen Zahlungsanbieter Bambora, einer Worldline-Marke, geschlossen, um Händlern und Online-Shoppern reibungslose Krypto-Zahlungslösungen zu bieten. Die Partnerschaft soll den Bedarf eines großen, weltweiten Publikums abdecken und erweiterte Zahlungsoptionen sowohl für Käufer als auch für Händler bieten.

ForumPay setzt seinen Vorstoß fort, das wachsende Ökosystem der Kryptozahlungen für Händler auf der ganzen Welt zu dominieren.

"ForumPay bietet Händlern eine reibungslose, sichere und sofortige Verarbeitungslösung, um Zahlungen von den mehr als 54 Millionen aktiven Krypto-Wallet-Nutzern auf der ganzen Welt zu akzeptieren. Durch die Bereitstellung eines Zahlungsdienstes für die Verarbeitung von Krypto- in Fiat-Zahlungen, der so natürlich funktioniert wie Kartenzahlungen, bietet ForumPay den Händlern eine vertraute Zahlungsalternative, die ihnen außerdem einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie die am schnellsten wachsende Verbraucherbasis auf dem Planeten anspricht", erklärt Joshua Tate, CEO von ForumPay.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bambora, durch die beide Unternehmen ihre Reichweite ausbauen werden. Bamboras zukunftsorientierter Ansatz, seinen Kunden innovative Lösungen zu bieten, steht in perfektem Einklang mit der Wachstumsstrategie von ForumPay. Mit Partnerschaften wie dieser erweitern wir unser Netzwerk von Händlern, die den strategischen und kommerziellen Wert erkennen, der sich hinter der Erschließung des riesigen Krypto-Konsumentenmarktes durch Nutzung der innovativsten und unkompliziertesten Zahlungslösungen der Branche verbirgt", so Tate weiter.

Das in Stockholm ansässige, zu Worldline gehörige Unternehmen Bambora bietet Instore- und Online-Zahlungsabwicklung für Unternehmen jeder Größe und ist einer der gefragtesten Anbieter digitaler Zahlungslösungen weltweit.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ForumPay, die unseren funktionsreichen Payment Stack und unsere umfassende Leistungsfähigkeit in die Hände von globalen Händlern legt, die lokale Zahlungsoptionen benötigen, um das Vertrauen der Käufer zu gewinnen", sagt Carlos Rangevik Teixeira, Senior Business Development und Partnership Manager von Bambora.

Erfahren Sie, wie Bambora Ihnen helfen kann, Ihr Online-Geschäft auszubauen kontaktieren Sie jetzt ForumPay, um mehr über die Akzeptanz von Zahlungen aus dem weltweit am schnellsten wachsenden Verbrauchersegment zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210723005448/de/

Contacts:

Joaquín de Miguel Marketing Director, ForumPay

joaquin@forumpay.com