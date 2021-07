(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.07.2021 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX konnte zulegen, unter anderem gestützt von Jenoptik und Aixtron. SAP und Nordex sackten ab. An der Wall Street steigen Facebook deutlich. Der DAX stieg am Freitag um 1,0 Prozent auf 15.669 Punkte, gestützt von Daimler, Continental und Merck. Für Papiere von Vonovia, Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...