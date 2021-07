Straubing (ots) - Die Christdemokraten saßen am Freitag in Björn Höckes Falle. Der wusste, dass er keine Chance hat, zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Dennoch hat er sein Ziel erreicht: Er hat das Parlament desavouiert, das politische Chaos in Thüringen vergrößert, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und die CDU an den Pranger gebracht. Woran die Christdemokraten jedoch nicht unschuldig sind. Hätten sie sich an die Vereinbarung mit Rot-Rot-Grün gehalten und für die Auflösung des Parlaments gestimmt, um eine Neuwahl in der Hoffnung klarer Mehrheiten und einer stabilen Regierung zu ermöglichen, hätte Höcke seine demokratieverachtende Show nicht abziehen können. Stattdessen hat die CDU sich von ihm im Nasenring durch den Landtag führen lassen.



