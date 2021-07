The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2021



ISIN Name

CA0641512029 BK NOVA SCOTIA PFD 36

CA65500R1082 NOBEL29 RESOURCES CORP.

GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25

LU1677196609 AGIF-GL.EQ.INSIGHTS REO

US8535841006 ABRDN PLC UN. ADR 4 LS-10

