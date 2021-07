LONDON (IT-Times) - Taboola, Spezialist im Bereich Inhalte-Empfehlungen im Internet, meldet heute die erste Übernahme nach dem Börsengang des Unternehmens. Taboola Ltd. (NYSE: TBLA) mit Unternehmenssitz in der britischen Metropole London, absolvierte Ende letzten Monats den Börsengang via SPAC und beschäftigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...