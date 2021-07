Lausitzer Rundschau Cottbus (ots) - Der Kader von Energie Cottbus ist noch nicht gut genug für die Favoritenrolle in der Regionalliga Nordost. Die Konkurrenz ist stark besetzt, die Liga ausgeglichen. Dass beim FCE zudem noch ein Torjäger fehlt, ist offenkundig. Trainer Claus-Dieter Wollitz ist es bisher aber immer gelungen, eine torgefährliche Offensive auf die Beine zu stellen. Gemeinsam mit Sportchef Maximilian Zimmer ist ihm das erneut zuzutrauen - zumal klar ist: Energie wird sich noch verstärken. Die Verantwortlichen wollen nicht in Hektik verfallen, das klingt vernünftig. Das Duo Wollitz/Zimmer hat zudem schon eine wichtige Rückholaktion gemeistert: Der Teamgeist ist offenbar zurück in der Kabine des FCE. Zuletzt erklärte Kapitän Axel Borgmann vor seinen Kollegen: "Ich komme wieder jeden Tag gern zum Training." Das soll unter den Wollitz-Vorgängern bei vielen Spielern nicht der Fall gewesen sein.



Nach anderthalb Jahren Fußballtristesse macht die neue Einigkeit zwischen Präsidium, Verwaltungsrat und sportlicher Leitung einen guten Eindruck. 150 Sponsoren hat der Verein so gefunden. Diesen neuen Schwung muss der Club bewahren - es wird auch Rückschläge geben. Dass es im Stadion der Freundschaft auch mal brodeln kann, gerade wenn der impulsive Trainer Wollitz an der Linie steht, ist bekannt. Wenn alle beim FCE gemeinsam darauf achten, dass die Sache nicht überschäumt, könnte das auch ohne Favoritenrolle eine Saison nach dem Geschmack der FCE-Fans werden.



