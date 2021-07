Flüssiger Kern, flüssiger Mantel, dünne Kruste - Forscher:innen haben dank der Daten der Marssonde Insight erstmals Hinweise darauf, wie das Innere des Mars beschaffen sein könnte. Erst seit rund 100 Jahren wissen Wissenschaftler:innen, wie die Erde in ihrem Inneren aufgebaut ist. Der Mars ist jetzt überhaupt erst der zweite Planet, bei dem ein solcher Einblick in die innere Struktur gelungen ist. Möglich gemacht hat das die Marssonde Insight, die seit Ende 2018 an der Oberfläche des Roten Planeten auf Erdbeben lauscht. Über 700 Marsbeben sollen so bisher vermessen worden ...

