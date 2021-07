Leichte Kursgewinne verzeichnen gegenwärtig die Wertpapiere im Euro Stoxx 50-Index . Derzeit liegt der Auswahlindex mit 0,96 Prozent im Plus. Die Investoren am Aktienmarkt in Europa sind aktuell überwiegend optimistisch gestimmt. Der Euro Stoxx 50 notiert um 0,96 Prozent besser als am vorherigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...