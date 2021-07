Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 juillet/July 2021) The common shares of Zoglo's Incredible Food Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Zoglos has been producing plant-based foods for over 25 years. Historically, it has been found primarily in ethnic and kosher sections of supermarkets & boutique Kosher stores and has distribution in over 700 retail stores across Canada. In addition, it has representation in the US as well as Europe. The mandate of management is to offer the finest quality plant-based products at an affordable price. We will also utilize our global intellectual properties to lead the industry in innovation.

_________________________________

Les actions ordinaires de Zoglo's Incredible Food Corp. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Zoglos produit des aliments à base de plantes depuis plus de 25 ans. Historiquement, il a été trouvé principalement dans les sections ethniques et casher des supermarchés et des boutiques casher et est distribué dans plus de 700 magasins de détail à travers le Canada. En outre, il est représenté aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Le mandat de la direction est d'offrir des produits végétaux de la plus haute qualité à un prix abordable. Nous utiliserons également nos propriétés intellectuelles mondiales pour diriger l'industrie en matière d'innovation.

Issuer/Émetteur: Zoglo's Incredible Food Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): ZOG Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 99 750 00 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 948 400 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 98980P 10 2 ISIN: CA 98980P 10 2 7 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 26 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ZOG. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com