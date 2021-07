Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Zwei wichtige Produkte der Huawei-Produktsuite FusionSolar Residential Smart PV - der SUN2000 Smart Energy Controller und das LUNA2000 Smart String Energiespeichersystem (ESS) - wurden mit iF Design Awards 2021 ausgezeichnet.Diese Preise sind Zeichen der globalen Anerkennung der kreativen und benutzerfreundlichen Designs von Huawei, die Funktion und Emotion in einer Mischung aus Technologie und Natur verschmelzen. Dies ist nun schon die zweite Auszeichnung von Huaweis Smart PV-Lösung für Eigenheime mit iF Design Awards. Im Jahr 2020 wurde die FusionSolar App preisgekrönt.Huaweis Produktdesign war schon immer benutzerzentriert und innovativ, um die Bedürfnisse der Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen.Seit 1953 wird der iF Design Award von der iF International Forum Design GmbH in Hannover organisiert, dem ältesten Institut für industrielles Design in Deutschland. Der iF Design Award ist heute einer der drei prestigeträchtigsten Designpreise der Welt und wird deshalb auch als "Design-Oscar" bezeichnet.Der ausgezeichnete Ruf des Preises begründet sich auf seinen unabhängigen, rigorosen und zuverlässigen Leitprinzipien. Seit 1953 ist der iF Design Award ein internationales Symbol herausragender Designleistungen. Die Jury aus fast 60 weltberühmten Experten aus mehr als 20 Ländern wählt anhand rigoroser Kriterien Produkte aus, die in puncto Design, Anwendererfahrung und Innovation hervorstechen.SUN2000 Smart Energy ControllerDer SUN2000 Smart Energy Controller zeichnet sich durch ein fließendes und exquisites Design aus, denen seine leistungsstarken Funktionen um nichts nachstehen. Der intelligente Wechselrichter ist der erste seiner Art mit KI-gestütztem Lichtbogenschutz, verfügt über die höchste Sicherheitsbewertung und kann in Kombination mit dem Optimierer die Energieausbeute um bis zu 30 % erhöhen. Familien können so im Eigenheim sicher und stabil von grüner Energie profitieren.LUNA2000 Smart String EnergiespeichersystemDas schlanke Design des Heimspeichers LUNA2000 erinnert an Wasserfälle. Der Speicher passt somit gut ins Eigenheim, wo er als Notstromversorgung fungiert. Durch die hochmoderne parallele Hochspannungs-Verbindungstechnologie werden sowohl alte als auch neue Batterien unterstützt. Das modulare Design optimiert sowohl Batteriepacks als auch -racks, um die Lade- und Entladekapazitäten zu erhöhen, was das Potenzial jeder einzelnen Batterie maximiert. Das Heimspeichersystem bietet Heimeigentümern durch fünffachen Schutz Sicherheit und Sorgenfreiheit.Huawei FusionSolar AppDie Huawei FusionSolar App, ein integraler Bestandteil unserer Energielösungen für Eigenheime, wurde im Jahr 2020 ebenfalls mit einem iF Design Award ausgezeichnet. Die App verfeinert das Management bis auf Modulebene und präsentiert mit ihrer benutzerfreundlichen Schnittstelle alle Informationen auf einen Blick. Mit der App können Sie den Energieverbrauch in Echtzeit sehen und erhalten Vorschläge, wie ein Überschuss an Sonnenenergie sinnvoll genutzt werden kann. Dabei unterstützt die App ein intelligentes Management jedes einzelnen Solarmoduls, um die Effizienz der Energieerzeugung zu steigern. Die Liebe zum Detail erstreckt sich bis zur App-Oberfläche, die in einer warmen Farbe gehalten ist, was an die Wärme des solarenergiegespeisten Eigenheims erinnert.Die Huawei FusionSolar Residential Smart PV-Lösung wird bereits in mehr als 500.000 Eigenheimen auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Lösung definiert das moderne Leben mit Schutz auf drei Ebenen, proaktiver Sicherheit für das ganze Haus, intelligentem Management jedes Solarmoduls für optimale Energieerzeugung und stabilem Betrieb während eines Stromausfalls neu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1579577/image.jpgPressekontakt:Connie Wangwangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4976897