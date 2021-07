Zugegebenermaßen können sich an der Aktie von Realty Income (WKN: 899744) die Geister scheiden. Es gibt einige, die sagen: 4 % Dividendenrendite sind okay, aber die Aktie haut mich vom Gesamtpaket her nicht vom Hocker. Ohne Wenn und Aber: Das akzeptiere ich. Ich hingegen neige dazu, die defensive Qualität der Aktie, das zugegebenermaßen zuletzt überaus moderate Wachstum und die Historie zu würdigen. Dabei schließe ich häufig mit dem Fazit: Mit dieser Aktie dürfte man zwar nicht reich werden, aber ...

