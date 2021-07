Diese Woche fing tiefrot an und reflexartig war wieder von einer jetzt beginnenden, länger dauernden kräftigen Korrektur die Rede. Tja. Und Dienstag startete dann die Erholung, die sich bis Ende der Woche fortsetzte. Also wieder nichts mit klarer Richtung. Und in der Woche gab es einige sehr überzeugende Unternehmensergebnisse - insbesondere im Automobilbereich und bei den amerikanischen Grossbanken, aber auch bei der Schweizer UBS. Dann gab es auch einige negative Überraschungen. Zuletzt Prognosereduktion bei Shopapotheke, die offensichtlich mit der Geschwindigkeit ihres Wachstums überfordert ...

