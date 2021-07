Es ist wirklich bemerkenswert: Der DAX-Dividendenaristokrat Fresenius (WKN: 578560) gehört zu den schlechtesten Performern in unserem heimischen Leitindex. Wenn wir einen Blick auf die vergangenen zwölf Monate riskieren, so erkennen wir: Mit einem Minus von fast 2 % ist diese eigentliche Qualitätsaktie die siebtschlechteste Aktie. Von 30 verschiedenen Anteilsscheinen ist das überaus interessant. Aber woran liegt es, dass der DAX-Dividendenaristokrat zu den schlechtesten Performern gehört? Und was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...