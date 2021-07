Unterföhring (ots) - Der SAT.1-Ball rollt wieder - und wie! Beim Zweitligaauftakt lieferten sich Schalke 04 und der Hamburger SV einen hochspannenden Kampf um den ersten Sieg der Saison. Am Ende entschieden die Gäste aus Hamburg das Spiel mit 3:1 für sich. Die Partie erreicht am Freitagabend in SAT.1 in der ersten Halbzeit ausgezeichnete 15,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und in der zweiten Halbzeit 16,2.Für das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team war der Freitagabend aber erst ein Startschuss, denn bereits in wenigen Wochen stehen die nächsten zwei Highlights an. Am 13. August wird die Bundesliga mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern angepfiffen und nur wenige Tage später, am 17. August, kommt es zur ersten Titelentscheidung der noch jungen Saison, wenn die Münchner zum DFL-Supercup bei Borussia Dortmund gastieren - beide Spiele zeigt SAT.1 live und exklusiv im deutschen Free-TV.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 24.07.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4976999