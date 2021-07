Als Hersteller von Produktionsanlagen für Halbleiterkomponenten ist Aixtron im Moment stark gefragt. Daher kommt es kaum überraschend, dass die Aktie des westfälischen Unternehmens enorm angezogen und sich in der aktuellen Ausgabe des AKTIONÄR 30/21 als "Chart der Woche" qualifiziert hat. So können Trader jetzt noch profitieren. Erst letzte Woche meldete der Autobauer Volkswagen, dass er mit den Auslieferungen in China nicht hinterherkommt. Der Grund: Es fehlen wichtige Halbleiter, die für die Elektronik ...

