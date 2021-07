In unserem wöchentlichen Sampler-Briefing für t3n-Pros geht es heute um ein erfolgreiches Modell, die rechtliche Auseinandersetzung darüber sowie eine vergleichsweise elegante und sichere Lösung für Marken. In den USA ist der Black Friday schon seit vielen Jahren so eine Art Shopping-Feiertag. Aber auch in Deutschland erfreut sich der spezielle Tag Ende November immer größerer Beliebtheit bei Käuferinnen und Käufern - und damit natürlich auch beim Handel. Dementsprechend wird rund um den Black Friday mit harten Bandagen gekämpft. Nicht nur an der Rabbattfront, sondern auch bei der Marke selbst...

Den vollständigen Artikel lesen ...