von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagMit teilweise kräftigen Umsatz- und Ergebnisanstiegen haben die börsennotierten Konzerne diesseits und jenseits des Atlantiks in der abgelaufenen Woche die Berichtssaison zum zweiten Quartal fortgesetzt. So konnten beispielsweise gute Zahlen und positive Ausblicke des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...