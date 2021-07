Der Kurs der Xiaomi-Aktie konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche nicht ganz dem Abwärtssog bei China-Aktien aus dem Tech- und Internet-Sektor entziehen. Die Geschäfte bei dem Technologieunternehmen mit Fokus aufs Internet der Dinge laufen unterdessen hervorragend. Da kann sich Xiaomi schon mal eine noble Geste leisten.Eine Million Euro hat das Unternehmen an die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland, Belgien und den Niederlanden gespendet. In einem Blogbeitrag (Link) wies das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...