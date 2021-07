Neo-Broker Robinhood plant IPO für Ende des Julis. Unternehmen ist vor allem in den USA beliebt, doch Kritiker raten Anleger trotz solider Zahlen zur Vorsicht.Am 28. Juli soll es so weit sein und der NEO-Broker Robinhood wird für Privatanleger an der amerikanischen Börse NASDAQ handelbar sein. Das IPO soll unter dem Namenskürzel "HOOD" ausgeführt werden.Im Rahmen des Börsenganges strebt das Unternehmen eine Bewertung von circa 35 Milliarden Euro an. Ausgegeben sollen erst mal 55 Millionen Aktie mit einem Emissionspreis in der Spanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...