St.Gallen/Leipzig (ots) - Sportradio Deutschland und ESB Marketing Netzwerk stellen auch die Geldgeber des Sports in den Fokus der Olympischen Berichterstattung.Ein nationales Sportradio ist in den Ländern wie den USA oder Großbritannien längst Realität. Der neue Sender Sportradio Deutschland (https://sportradio-deutschland.de/) will dasselbe für Deutschland bieten. Seit Ende Mai ist Sportradio Deutschland auf DAB Plus und via Livestream on Air. Keine Weltpolitik, keine Kochrezepte und keine Chart-Hits, sondern Sport pur und das rund um die Uhr stehen auf dem Sendeplan.Über 67 Millionen Menschen können den Sender hören. "Wir sind ein echtes Zielgruppen-Radio", wie es der Programmchef Alexander Fabian nennt. Mit den Olympischen Spielen berichtet das Senderteam nun über das zweite Großereignis in seiner kurzen Laufbahn. ESB Marketing Netzwerk wird Presenter der Olympia Berichterstattung. Zu diesem Anlass hat der Sender mit ESB Marketing Netzwerk (https://www.esb-online.com/) aus St. Gallen eine Partnerschaft geknüpft und wird das Thema Sponsoring stärker in den Fokus stellen."Sponsoring gehört zum Sport und ermöglicht erst den Sport", sagt Alexander Fabian. Nicht nur der fördernde Charakter des Sponsorings wird thematisiert, sondern auch die Hintergründe, warum beispielsweise Sponsoren wie Toyota auf olympiabezogene Werbespots verzichten. Weil der Sender nicht verlagsgesteuert, sondern inhabergeführt ist, wird Sponsoring in der Berichterstattung auch neu definiert. "Wir nennen die Sponsoren der Clubs oder Athleten in unseren Übertragungen, denn sie haben ja dafür bezahlt", bestätigt Alexander Fabian. "Ich finde Sportradio Deutschland ist eine echte Innovation und freue mich, dass sie so professionell mit der Nennung von Sponsoren umgehen", sagt Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer von ESB Marketing Netzwerk.Neben Sportnachrichten, Interviews und Analysen kommt der Interaktion mit den Hörerinnen* einen großen Stellenwert. Sportradio Deutschland soll zum neuen "Lagerfeuer" für Athleten, Sportfans und Sponsoren werden. Reinhören unter: https://sportradio-deutschland.de/Pressekontakt:ESB Marketing Netzwerkpresse@esb-online.comhttps://www.esb-online.comOriginal-Content von: ESB Marketing Netzwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128667/4977403