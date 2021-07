Innerhalb von nur sechs Jahren zur größten E-Commerce-Plattform Chinas: Pinduoduo macht mit Mobile-only, Gamification und dem Fokus auf Community vieles anders - und könnte damit auch ein Vorbild für europäische Plattformen sein. Die chinesische E-Commerce-Plattform Pinduoduo ist in Europa noch immer weitestgehend unbekannt. Dabei ist das 2015 vom ehemaligen Google-Mitarbeiter Colin Huang gegründete Unternehmen mit inzwischen mehr als 800 Millionen Kunden an der deutlich bekannteren Handelsplattform Alibaba vorbeigezogen und mischt mit einem Gross-Merchandise-Volume von 256 Milliarden US-Dollar den Markt in China ...

