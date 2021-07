Mit DER AKTIONÄR sitzen Sie in der ersten Reihe für News, Analysen und Expertentipps für Ihr Investment. So informierte Sie ein kürzlich veröffentlichter DER AKTIONÄR Plus-Artikel, welche Werte aus Dow Jones, Nasdaq und Co das Potenzial für das nächste Hoch im Börsenjahr 2021 haben.DER AKTIONÄR stellt eine Reihe an spannenden Aktien von der Wall Street vor und gibt seine Empfehlung ab: Welche Werte gehören in diesem Jahr definitiv noch in Ihr Depot? Was sagen Analysten? Und welches Potenzial haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...