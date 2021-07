Zwar wütet auch in Japan derzeit nach wie vor die Corona-Pandemie - und wirft einen Schatten auf die Olympischen Spiele, die derzeit in Tokio stattfinden -, laut BlackRock-Analyst Thomas Taw könnte das Land der aufgehenden Sonne diese Herausforderungen aber bald hinter sich lassen.? Corona-Fälle überschatten Olympische Spiele? BlackRock stuft Japan-Aktien hoch? Aufschwung in zweiter Jahreshälfte erwartetCorona-Fälle bei Olympischen Spielen belasten - kurzfristigEigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...