Meyer Burger konzentriert seine Service-Aktivitäten in Asien an den Standorten Shanghai und Singapur



26.07.2021 / 06:30 CET/CEST

In Shanghai wird die Meyer Burger Trading Co. zum Kompetenzzentrum für Vertriebs- und Serviceleistungen der hochpräzisen Messtechnik-Produkte der Meyer Burger-Tochtergesellschaft Pasan im asiatischen Markt.

In Singapur werden weiterhin Serviceleistungen für bestehende asiatische Kunden von Meyer Burger erbracht.

Im Rahmen der Transformation der Meyer Burger Gruppe zum Hersteller von Hochleistungs-Solarmodulen reduziert sich erwartungsgemäss die Nachfrage für das Servicegeschäft für Bestandskunden von Produktions-Equipment. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, diese Aktivitäten zukünftig auf die Standorte Shanghai und Singapur zu konzentrieren. Das Produktportfolio von hochpräzisen Messtechnik-Produkten der Meyer Burger-Tochter Pasan wird weiterhin an Kunden weltweit verkauft. In Shanghai wird die Meyer Burger Trading Co. zum Kompetenzzentrum für Vertriebs- und Serviceleistungen von Pasan im asiatischen Markt. In Singapur werden weiterhin Serviceleistungen für bestehende asiatische Kunden von Meyer Burger erbracht.



Die bisherigen Standorte in Taiwan, Korea und Malaysia werden aufgegeben, und der Standort in Shanghai wird verkleinert. Insgesamt von der Restrukturierung betroffen sind rund 70 Mitarbeitende, wobei gut 20 an den beiden Standorten in Shanghai und Singapur weiterbeschäftigt werden. Mit den betroffenen Mitarbeitenden wird entsprechend der vor Ort bestehenden Vereinbarungen und sozial verantwortungsvoll das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Meyer Burger rechnet mit Restrukturierungskosten von rund CHF 3.5 Mio. und Wertberichtigungen von rund CHF 1.1 Mio. Die Restrukturierung soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.



Die Serviceleistungen für bestehende Kunden ausserhalb Asiens werden weiterhin aus den europäischen und US-amerikanischen Standorten von Meyer Burger erbracht.



