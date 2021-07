DJ Credit Suisse legt Streit um Bespitzelung von Manager Iqbal Khan bei

Von Margot Patrick

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Credit Suisse Group AG hat sich mit einer ehemaligen Führungskraft und privaten Ermittlern über den Spionageskandal geeinigt, der die Bank erschüttert hatte. Im Herbst 2019 hatte die Schweizer Bank Ermittler damit beauftragt, Iqbal Khan auszuspionieren, einen Top-Manager in der Vermögensverwaltung, der zur konkurrierenden UBS Group AG wechseln wollte. Khan entdeckte einen der Ermittler und ging zur Polizei, was internationale Schlagzeilen auslöste und zur Absetzung des Chefs der Bank wegen der Reputationsverlusten führte.

Der nun gefundene Vergleich beinhaltet die Beendigung der strafrechtlichen Vorwürfe zwischen Khan und den Ermittlern sowie der damit verbundenen rechtlichen Schritte. "Alle beteiligten Parteien haben einer Einigung zugestimmt. Die Angelegenheit ist damit abgeschlossen", sagte eine Sprecherin der Credit Suisse. Ein Sprecher von Khan lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Anwalt der Ermittler reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde Finma hat immer noch ein Verfahren gegen die Bank wegen ihrer Überwachungsaktivitäten laufen. Später wurde festgestellt, dass die Credit Suisse auch andere Mitarbeiter ausspioniert hat.

Credit Suisse hatte zunächst behauptet, dass es sich bei der Bespitzelung von Khan um einen Einzelfall gehandelt habe, dann aber im Dezember 2019 zugegeben, dass sie Anfang des Jahres eine andere Führungskraft ausspioniert hatte.

Die Credit Suisse beschuldigte ihren Chief Operating Officer und ihren Sicherheitschef, die Überwachung von Khan und der anderen Führungskraft in unangemessener Weise angeordnet zu haben. Der Chief Operating Officer und der Sicherheitschef verließen beide die Bank und haben sich nicht dazu geäußert. Mindestens zwei weitere Mitarbeiter wurden zuvor in den Jahren 2017 und 2018 unter physische Beobachtung gestellt, in Vorfällen, die nicht mit denen im Jahr 2019 in Verbindung standen, wie das Wall Street Journal berichtet hat.

Der Imageschaden durch die Vorfälle von 2019 führte dazu, dass Tidjane Thiam vom Vorstand als Chief Executive entlassen wurde. Er hat gesagt, dass er nichts von der Überwachung wusste, aber das Vertrauen des Vorstandes verloren hat, weil er es nicht geschafft hat, den Reputationsschaden einzudämmen.

July 26, 2021

