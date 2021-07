Der Öl- und Gasriese Royal Dutch Shell will in den kommenden Jahren zu einem der weltgrößten Anbetern von - möglichst grünem - Strom werden. Da die Energiegewinnung aus Wind und Solar aber bekanntermaßen mitunter stark schwankt, braucht es dringend Speichersysteme. In diesem Feld macht der Konzern nun einen großen Fortschritt. So hat Shells Technologietochter Limejump in Minety im Südwesten Englands ein riesiges Batteriesystem in Betrieb genommen. Die maximale Speicherkapazität beträgt 100 Megawatt. ...

