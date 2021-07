Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) schüttet am heutigen Montag eine Dividende von 0,50 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre aus. Record date war der 15. Juli 2021. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 2,00 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 125,91 US-Dollar (Stand: 23. Juli 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Die Holdinggruppe ...

