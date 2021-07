Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Dieses Mal geht es unter anderem um Jeff Bezos, die Katastrophenwarnung in Deutschland und Ebay. Als US-Präsident Dwight D. Eisenhower im Juli 1955 bekannt gab, dass die USA den ersten Satelliten ins Weltall befördern wollen, setzte er damit den Wettlauf ins All mit der Sowjetunion in Gang. Es war ein Wettbewerb der Systeme; ein Propagandakampf, der zeigen sollte, welche Seite besser dazu geeignet war, die Menschheit in die Zukunft zu führen. Die Sowjetunion übernahm früh die Führung. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...