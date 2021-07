Die schleppende Erholung des Reisegeschäfts in der Corona-Krise macht Lufthansa, Ryanair & Co weiterhin stark zu schaffen. Nun hat der irische Billigflieger seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Unter dem Strich stand im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni ein Verlust von 273 Millionen Euro. Damit fiel das Minus fast anderthalb Mal so hoch aus wie kurz nach Beginn der Pandemie ein Jahr zuvor. Ryanair-Chef Michael O'Leary rechnet aber mit deutlich steigenden Passagierzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...