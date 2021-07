Wie sieht es zum Wochenstart für die CureVac Aktie aus? Am Freitag konnte die Biotech-Aktie an der NASDAQ erneut die charttechnische Hürde im Bereich 55,00/55,49 Dollar nicht überwinden. Am Freitag kletterte der Titel wieder bis auf 55,44 Dollar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...