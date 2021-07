DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Expansion

Rubean AG erhält erweiterte Sicherheitszulassung von Mastercard und VISA



26.07.2021 / 08:42

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Rubean AG erhält erweiterte Sicherheitszulassung von Mastercard und VISA - Entgegennahme von Zahlungen über 50 Euro erlaubt - Rubean's Lösung verfügt nun über alle Sicherheitszulassungen München, 26. Juli 2021: Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) hat erweiterte Sicherheitszulassungen von den Kreditkartenorganisationen Mastercard (ma:us) und VISA (v:us) erhalten. Anwender, die PhonePOS nutzen, können nun Zahlungen von Mastercard- und VISA-Kreditkarteninhabern unter Eingabe eines PIN-Codes entgegennehmen, die den Betrag von jeweils 50 Euro überschreiten. Damit erweitert sich die Nutzungsmöglichkeit der neuen Bezahlakzeptanzlösung von Rubean deutlich. Bisher konnten nur Zahlungen ohne Eingabe eines PIN-Code entgegengenommen werden, die jedoch bis maximal 50 Euro je Transaktion reichen durften. Rubean ist mit den neuerlichen Berechtigungen führender Anbieter mit den meisten Sicherheitszulassungen. Die Software PhonePOS wurde nicht nur von den Kreditkartenorganisationen sondern auch von der Deutschen Kreditwirtschaft für Piloteinsätze sowie von der Payment Card Industry für einen weltweiten Massenrollout zugelassen. Rubean's PhonePOS ist die führende Lösung für eine sichere Bezahlakzeptanz unter der Verwendung eines Android-betriebenen Smartphones, ohne dass Zusatzgeräte erforderlich sind. In Deutschland hat die Sparkassen-Finanzgruppe bereits begonnen, die "Sparkasse POS" unter Nutzung von PhonePOS bundesweit anzubieten. Weitere Großkunden von Rubean sind die BBVA, zweitgrößte Bank Spaniens und eine der größten Banken Lateinamerikas, sowie Global Payment, einer der weltweit größten Zahlungsdienstleister. Die PhonePOS-Lösung, die als App auf einem Smartphone installiert wird, wendet sich vor allem an kleinere Händlerbetriebe und Gewerbetreibende. Basierend auf Marktforschungen wurden europaweit 42 Millionen und in den USA ein weiteres erhebliches Kunden-Potential für PhonePOS identifiziert.

Über RUBEAN



Die RUBEAN AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst mit der Entwicklung und Vermarktung der innovativen, mobilen Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die RUBEAN zusammen mit ihrem Partner CCV entwickelt hat. RUBEAN ist seit April 2020 im Premiumsegment m:access der Münchener Börse mit dem Kürzel R1B gelistet. Seit kurzem werden die Aktien von RUBEAN neben München, Frankfurt/M. und Berlin auch auf Tradegate, Quotrix und an der Düsseldorfer Wertpapierbörse gehandelt.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer, Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D 81379 München

+49 89 357560

Anna.sammer@rubean.com oder Jörg Bretschneider, german communications AG

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

Tel.: +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com

26.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de