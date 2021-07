Die Analysten der Berenberg haben die Bewertung für die Aktien von Vonovia mit Blick auf ein absehbares Scheitern der Übernahme von Deutsche Wohnen auf KAUFEN mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Eine Neubewertung des Deals durch beide Unternehmen hielt man in einer ersten Reaktion am vergangenen Freitag für sinnvoller als ein Ende des Vorhabens. Man halte einen solchen Deal nach wie vor für sinnvoll, nicht zuletzt in Anbetracht der Synergien. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

