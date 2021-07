Die Bawag Group weist im 1. Halbjahr 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 193 Mio. Euro (122 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020) aus. Die ersten sechs Monate 2021 beinhalten vorgezogene regulatorische Aufwendungen in Höhe von 56 Mio. Euro, was rund 93% der Gesamtjahresaufwendungen entspricht, so das Unternehmen. Das zugrundeliegende operative Geschäft war im 1. Halbjahr 2021 laut Bawag "stark", mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 361 Mio. Euro und einer Cost/Income Ratio von 40,3 Prozent. Die Risikokosten sind auf ein normales Niveau zurückgegangen und beliefen sich auf 53 Mio. Euro, der Management Overlay steht bei 70 Mio. Euro. "Wir haben beschlossen, keine Reserven aufzulösen, obwohl wir sowohl ein verbessertes makroökonomisches Umfeld als auch eine ...

