DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group veranstaltet erstmals Investor Day und gibt neue Ziele bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta007/20.09.2021/07:00) - * Aktualisierte mittelfristige Renditeziele: RoTCE >17% und Cost/Income Ratio 750 Mio. EUR, EPS > 7,25 EUR und DPS > 4,00 EUR * 2025 ESG-Ziele: >50% Reduktion von eigenen Scope-1- und Scope-2-CO2-Emissionen, jährliches Neugeschäftsvolumen "grüner" Kredite von >1,6 Mrd. EUR und Frauenquote im Aufsichtsrat und dem Senior Leadership Team von jeweils 33% * Aktualisierte Ausschüttungspläne: Plan, die Dividendenausschüttungsquote von 50% auf 55% zu erhöhen, startend mit dem Geschäftsjahr 2022; Aktienrückkauf in 2022 geplant

WIEN, Österreich - 20. September 2021 - BAWAG Group lädt heute erstmals zu einem Investor Day. Rund vier Jahre nach dem IPO im Oktober 2017 wird nicht nur Bilanz darüber gezogen, was bisher erreicht wurde, sondern auch ein Ausblick gegeben, wie sich die Bank für zukünftiges Wachstum aufstellt. Als Folge der Transformation innerhalb des letzten Jahrzehnts, gehört die BAWAG Group zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa und verfügt über die finanziellen Mittel, ein stabiler Partner für unsere Kunden und die Gesellschaft zu sein.

Unser neuer 2025 Plan beinhaltet ein Ergebnis vor Steuern von >750 Mio EUR, ein Ergebnis je Aktie (EPS) von >7,25 EUR und eine Dividende je Aktie (DPS) von > 4,00 EUR in 2025. Die Steigerung des Ergebnisses und der Profitabilität werden durch ein Wachstum operativer Kernerträge, die Fortsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie normalisierten Risiko- und regulatorischen Kosten getrieben. Weiters aktualisieren wir unsere normalisierten mittelfristigen Renditeziele auf einen RoTCE von >17% und einer Cost/Income Ratio von 12,25% CET1 Quote) durchzuführen, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen. Per Q2 2021 belief sich das Überschusskapital auf 436 Mio. EUR. Weiteres Kapital in Höhe von 0,8 Mrd. EUR wird, vorbehaltlich unserer jährlichen Beurteilung, für Wachstum, M&A und/oder Aktienrückkäufe und Sonderdividenden bis 2025 vorgesehen.

Unsere operativen Pläne beinhalten nun auch spezifische Nachhaltigkeitsziele (ESG Ziele). Wir streben eine Reduktion unserer eigenen Scope-1- und Scope-2-CO2-Emissionen um mehr als 50% bis 2025 an, ausgehend von einem Ausgangswert von etwa 2.900 Tonnen im Jahr 2020. In Bezug auf Diversität, führen wir für den Aufsichtsrat und unser Senior Leadership Team eine Frauenquote von jeweils 33% bis 2025 ein, verglichen zu unserem ursprünglichen veröffentlichten Zieldatum 2027. Um den ökologischen Wandel weiter voranzutreiben, streben wir per 2025 im Neugeschäft ein Green Lending Volumen von über 1,6 Mrd. EUR pro Jahr an, was einer Verdoppelung des heutigen Werts entspricht.

"Wenn ich auf unsere Entwicklung des letzten Jahrzehnts zurückblicke, haben wir sehr hohe Renditen erzielt und den Sektor börsenotierter Banken in Europa übertroffen. Unser RoTCE lag im Durchschnitt bei 14%, im Vergleich zu 5% im Bankensektor. Dieser Erfolg geht auf unsere fundamentale Transformation der letzten Jahre zurück. Seit unserem Börsegang im Oktober 2017 - und basierend auf unseren prognostizierten Ergebnissen - werden wir bis Jahresende den absoluten Gewinn um 15% gesteigert, 5 Akquisitionen vollzogen und 1,13 Mrd. EUR an Kapital in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an Aktionäre ausgeschüttet haben. Heute stellen wir unseren neuen 2025 Plan mit spezifischen Finanz- und ESG-Zielen vor und geben ein Update zu unseren Plänen im Hinblick auf weitere Ausschüttungen.

Wir sind auf unsere Leistungen des letzten Jahrzehnts sehr stolz. Ich persönlich bin seit 10 Jahren im Unternehmen und freue mich heute mehr denn je darauf, was die Zukunft für uns bringt. Unser Team ist entschlossen, Ergebnisse zu liefern und freut sich auf den Weg, der vor uns liegt. Wir haben uns für ein nachhaltiges und profitables Wachstum aufgestellt. Unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Communities werden in den kommenden Jahren von unserer langfristigen Wertschöpfung profitieren", kommentiert CEO Anas Abuzaakouk.

Unsere Ziele:

Finanzziele 2021 Prognose 2025 Ergebnis vor Steuern 575 Mio. EUR >750 Mio. EUR Ergebnis je Aktie (EPS) >5,00 EUR >7,25 EUR Dividende je Aktie (DPS) 2,60 EUR >4,00 EUR Renditeziele 2021 Prognose Mittelfristiges Ziel RoTCE 15% >17% Cost/Income Ratio 40%<38% ESG-Ziele Ausgangswerte 2025 CO2 Emissionen (eigene Scope-1&2 Emissionen) 2,900tCO2 >50% Reduktion Frauenquote (Aufsichtsrat und Senior Leadership 17% Aufsichtsrat / 15% Senior Leadership 33% Team) Team Green Lending Neugeschäft 0,8 Mrd. EUR >1,6 Mrd. EUR Um 10.00 Uhr MESZ wird der gesamte Vorstand einen Überblick über die Strategie, bisherige Erfolge, die aktualisierten Ziele und dem neuen 2025 Plan geben. Der Webcast läuft unter https://edge.media-server.com/mmc/p/wjgkdiog. Um 16.00 Uhr MESZ startet eine Q&A-Session, in der sämtliche Vorstandsmitglieder für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Der Livestream sowie der Zugang zum Q&A-Tool sind unter nachfolgendem Link verfügbar: https:// edge.media-server.com/mmc/p/2dhowo7b.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/IR finden sich weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren.

Kontakt:

Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

Medien:

Manfred Rapolter (Head of Group Communications, Spokesman) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-Mail: communications@bawaggroup.com

Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com

ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

