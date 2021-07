Der größte deutsche Wohnungskonzern ist auch im dritten Versuch gescheitert, die Nummer 2 der Branche zu übernehmen. Wie Vonovia am Freitagabend mitteilte, ist die Mindestannahmequote knapp verfehlt worden. Noch scheint der Branchenprimus aber nicht aufgeben wollen.Wie Vonovia am Freitagabend mitteilte, wurden zum Ende der Annahmefrist am 21. Juli 2021 nur 47,62 Prozent der Deutsche Wohnen Aktien angedient. Damit sei eine wesentliche Vollzugsbedingung des Angebots nicht erfüllt worden.Vonovia-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...