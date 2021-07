Wichtige Punkte Mehrere Signale deuten auf einen bevorstehenden Börsencrash hin, aber es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wann er stattfinden wird. Historisch gesehen sind große Rückgänge an der Börse eher Kaufgelegenheiten. Die Federal Reserve hat während der ganzen Pandemie Schritte unternommen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Zum Beispiel sind die Zinssätze in der Nähe von historischen Tiefstständen und die Fed kauft weiterhin jeden Monat 120 Milliarden US-Dollar in hypothekenbesicherten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...