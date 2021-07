Am Kryptowährunsgsmarkt herrscht zum Wochenstart wieder gute Anlegerstimmung. Die größten Cyberdevisen verzeichnen zweistellige Preisaufschläge.? Bitcoin steigt zweistellig - Auch Ether deutlich im Plus? Haben Leerverkäufer nach positiven Nachrichten aufgegeben?Der Bitcoin schafft es am ersten Handelstag der Woche bis auf 38.838,24 US-Dollar und steigt damit im Vortagesvergleich um mehr als 12,6 Prozent. In der Spitze war es am Morgen sogar bis auf 39.850 US-Dollar nach oben gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...