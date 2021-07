Abo-Services wie Stadia Plus oder der Xbox Games Pass werden immer beliebter. Für eine monatliche Gebühr können Spieler:innen eine Vielzahl an Games zocken. Doch könnte dieses Geschäftsmodell das Medium Videospiel stark verändern. Einige Entwickler:innen machen sich Sorgen. Google Stadia hat den Anfang gemacht. Entwickler:innen, die ihre Spiele im Abo-Service Stadia Pro anbieten, werden, laut Aussagen von Branchen-Insidern, nicht mehr im Voraus bezahlt, sondern erst, wenn ihre Spiele auch tatsächlich gespielt werden. Das mag einleuchtend klingen - sorgt aber für einige Sorgen in der Branche. Könnten andere Abo-Services wie Xbox Game Pass folgen? Zunächst zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...