Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Er notierte um 8.45 Uhr bei 1,1776 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 1,1770 Dollar gehandelt worden war.Im Fokus stehen am Anfang der Woche das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland (10 Uhr MESZ) und die Neubauverkäufe (16 Uhr MESZ) in den Vereinigten Staaten. Für die Stimmungsdaten seien die Vorgaben "insgesamt freundlich", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...