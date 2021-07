Die in einigen südostasiatischen Ländern führende Immobilienplattform PROPERTYGURU (gegründet 2007) lässt sich von BRIDGETOWN 2 HOLDINGS übernehmen. Bei diesem SPAC ziehen die Investoren Peter Thiel und Richard Li die Fäden. Das Zielunternehmen wird bei der Transaktion mit 1,78 Mrd. $ bewertet (Börsenwert). Zu den Altaktionären, die nach dem Deal mehr als 70 % der Anteile behalten, zählen KKR und TPG Capital. Neben Singapur beansprucht PROPERTYGURU die Marktführerschaft in Vietnam, Malaysia und Thailand. Über einen Deal zwischen dem SPAC und der Immobilienplattform hatte Bloomberg schon vor einem Monat berichtet. Die am Nasdaq gehandelte Aktie des SPACs rangierte trotzdem weiter um 10 $. Wir bleiben hier Beobachter.



